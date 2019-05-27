Son Dakika Haberleri: Kayıp çocuğu polisler buldu

Kayıp çocuğu polisler buldu

1 saat önce

Adıyaman'da, ailesi ile birlikte gittiği parkta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

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Adıyaman'da, ailesi ile birlikte gittiği parkta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Eğriçay Parkına ailesi ile birlikte gelen 4 yaşındaki H.A., isimli kız çocuğu park içerisinde biranda gözden kayboldu. Ailesi ve parkta bulunan vatandaşlar tarafından saatlerce aranan küçük kız çocuğu bulunamayınca durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelerek harekete geçen resmi ve sivil polis ekipleri park içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda küçük çocuğu park yakınlarında kısa sürede bularak ailesine teslim etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:55 Kaynak: İHA
Adıyaman, Polis, 3. Sayfa
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