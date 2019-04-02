Son Dakika Haberleri: Kayıp Çocuğun Ayakkabıları Derede Bulundu

Kayıp Çocuğun Ayakkabıları Derede Bulundu

46 dakika önce

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde dereye düşüp kaybolan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan'ın ayakkabıları suyun içinde bulundu.

Kayıp Çocuğun Ayakkabıları Derede Bulundu, System.String[]
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde dereye düşüp kaybolan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan'ın ayakkabıları suyun içinde bulundu. Akdoğan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Bekirhan beldesinin Ulaşlı köyüne bağlı Yeni mezrada suyun kenarında bulunan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan, dereye düşerek kayboldu. Çocuğun ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri köylülerle birlikte arama kurtarma çalışmalarına başladı. Akşam saatlerine kadar süren arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Devecik köyüne kadar devam etti. Sabah saatlerinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, suyun içinde Akdoğan'a ait olduğu değerlendirilen ayakkabı buldu. Ekipler, Akdoğan'ı arama çalışmalarına devam ederken, olayla ilgili başlatılan geniş çapta inceleme sürüyor. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:35 Kaynak: İHA

Kozluk, Batman, Fatih, Bekirhan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi İmamoğlu'nu 20 Kez Aramış Ekrem İmamoğlu'nun Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Kazandığı İBB'den Manidar Paylaşım: Oh Olsun! Ekrem İmamoğlu'nun, İsmail Küçükkaya'ya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 12:21:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp Çocuğun Ayakkabıları Derede Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]