Kayıp Çocuğun Ayakkabıları Derede Bulundu
42 dakika önce
Kayıp çocuğun ayakkabıları derede bulunduBATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde dereye düşüp kaybolan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan'ın ayakkabıları suyun içinde bulundu.
Kayıp çocuğun ayakkabıları derede bulundu
BATMAN - Batman
'ın Kozluk
ilçesine bağlı Bekirhan
beldesinde dereye düşüp kaybolan 3 yaşındaki Fatih
Akdoğan'ın ayakkabıları suyun içinde bulundu. Akdoğan'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, Bekirhan beldesinin Ulaşlı
köyüne bağlı Yeni mezrada suyun kenarında bulunan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan, dereye düşerek kayboldu. Çocuğun ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD
ve jandarma ekipleri köylülerle birlikte arama kurtarma çalışmalarına başladı. Akşam saatlerine kadar süren arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Devecik
köyüne kadar devam etti. Sabah
saatlerinde de çalışmalarını sürdüren ekipler, suyun içinde Akdoğan'a ait olduğu değerlendirilen ayakkabı buldu. Ekipler, Akdoğan'ı arama çalışmalarına devam ederken, olayla ilgili başlatılan geniş çapta inceleme sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:58 Kaynak: İHA
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