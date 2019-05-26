Son Dakika Haberleri: Kayıp çocuğun cesedi bulundu

Kayıp çocuğun cesedi bulundu

3 saat önce

Adana'da, ailesinin 2 gündür haber alamadığı 13 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Adana'da, ailesinin 2 gündür haber alamadığı 13 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki tren raylarının yanında bir çocuğun hareketsiz yattığını görenler, durumu polise ve 112 Acil Servis ekibine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri, cesedin 2 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki Cengizhan Kaş'a ait olduğunu tespit etti.
Haber üzerine olay yerine gelen Kaş ailesi gözyaşı döktü.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin, Karaisalı ilçesine bağlı kırsaldaki Kuzgun Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.
Kayıp çocuğun cesedi bulundu
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:00 Kaynak: AA
Fevzipaşa, Seyhan, Merkez, Adana, Güncel
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