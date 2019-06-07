Son Dakika Haberleri: Kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu
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Kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akıntıya kapıldığı iddiası üzerine sulama kanalında arama çalışması başlatılan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akıntıya kapıldığı iddiası üzerine sulama kanalında arama çalışması başlatılan çocuğun cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten bayram ziyareti için Suruç ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gelen Mehmet Emin Birişik (14), dün sulama kanalı tarafına gezmeye gitti. Eve dönmeyince yakınları Birişik'i aramaya başladı.
Jandarma ve AFAD ekiplerince sabaha kadar kanalda aranan Birişik'in cesedi, çalışmaların başladığı yerin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde bulundu. Kanaldan çıkarılan ceset, otopsi için Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayı haber alarak sulama kanalına gelen yakınları ise Birişik'in cesedini görünce gözyaşına boğuldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:40 Kaynak: AA
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