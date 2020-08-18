Kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu - Son Dakika

Kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

Adana'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.

Adana'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu. Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde, dün akşam DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında oynadığı sırada kaybolan Zafer Kıran'ın ailesi, çocuklarını bulamayınca polise başvurdu. Çocuğun sulama kanalına düşmüş olabileceğini değerlendiren polis ekipleri çalışma başlattı. DSİ yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından suyun kesildiği sulama kanalında, bir çocuğun sürüklendiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Cankur ekiplerince sudan çıkarılan cesedin Zafer Kıran'a ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen Kıran'ın yakınları gözyaşı döktü. Kıran'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 13:14

Kaynak: AA

Son Dakika

Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı

Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı

Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi

Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik

"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi

Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç "destekleme kursu" adı altında yüz yüze eğitime izin yok

Fındıkları çalınmasın diye tarlada nöbet tutarken evine hırsız gireceğini hesap edemedi

Mahalle meydanında koronavirüse rağmen dansözlü düğün!

Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor

Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor

Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı

Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak

EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti

Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor