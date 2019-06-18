Kayıp çocuğun gölette cesedi bulundu
18 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ta kayıp olarak aranan Y.T.'nin (14) gölette cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:21 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta kayıp olarak aranan Y.T.'nin (14) gölette cesedi bulundu.
Dün merkeze bağlı Çukurhisar
Mahallesi'ndeki evden çıkan ve geri dönmeyen Y.T.'nin ailesi jandarmaya başvurarak kayıp ihbarında bulundu. Çevrede araştırma yapan ekipler, mahalleye yakın göletin kenarında Y.T.'nin kıyafetlerini buldu. Gölette yapılan çalışmalarda Y.T.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Boğulduğu belirlenen çocuğun cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Kahramanmraş
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