Kayıp çocuk 12 saat sonra sağ bulundu - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün gece saatlerinde kaybolan 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal'in arama çalışmasında 12 saat sonra mutlu haber geldi. Kız çocuğu, evlerine 2 kilometre uzakta çalışmaya katılan belediye personelleri tarafından sağ olarak bulunup ailesine getirildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı 12 kilometre uzaktaki Çeşmeli Mahallesi Merkeze Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Havva ve Hamit Bilal çiftçinin 8 yaşındaki kızı Nur, evden çıktıktan sonra kayboldu. Aile ve komşuların aramasında sonuç alınamayınca durum tüm mahalle ile ekiplere haber verdi. Bunun üzerine mahalle sakini yaklaşık 200 kişi ile jandarma, JASAT, AFAD, AKUT, Erdemli Belediyesi personelleri ve itfaiye ekipleri 3'ü kokuya duyarlı biri kadavra olmak üzere 4 köpekle arama çalışması yaptı.

Çevrede çok sayıda bahçe ve atıl yapıların bulunmasını dikkate alan ekipler sabaha kadar arama çalışması yaptı. 5 kilometrelik alanı tarayan ekipler bir sonuç alamayınca gün ağarmasıyla tekrar planlama yaparak harekete geçti. Daha önce bakılmış olan bölgeler dahil çevrede günün ışıklarıyla birlikte detaylı arama yapan ekiplere yine kokuya duyarlı köpekler de eşlik etti.

Çalışmaların aralıksız devam ettiği bölgede 12 saat sonra mutlu haber geldi. Küçük Nur, Erdemli Belediyesi'nin personelleri tarafında sağ olarak evinden 2 kilometre uzakta bulundu. Motosiklete alınan çocuk evine getirildi. Evde duygusal anlar yaşanırken, belediye personeli yaşananları anlattı. Belediye personeli Emrullah Sarı, "Orada toplandık. Bazı arkadaşlar bahçenin alt tarafına gitti, bizde 3 kişi üst tarafına gittik. Yukarı çıktığımızda sağ tarafımızda eski bir baraka sol tarafımızda altı depo, üstü ev tarzı bir yer vardı. Önünde merdiven vardı. Ben arka tarafa havuza dolandım. Arkadaş orada bir çocuk fark etti. İsmini sorunca 'Nur' deyince bizde çocuğu yavaşça aldık aşağıya ve zabıta arkadaşlara teslim ettik. Binanın merdiven boşluğunda yatar vaziyette bulduk. Ev boştu" dedi.

(Halil İbrahim Varlı - Hüseyin Yıldız - İHA)