Kayıp çocuk 12 saat sonra sağ bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayıp çocuk 12 saat sonra sağ bulundu

19.04.2022 15:02
Kayıp çocuk 12 saat sonra sağ bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün gece saatlerinde kaybolan 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal'in arama çalışmasında 12 saat sonra mutlu haber geldi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün gece saatlerinde kaybolan 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal'in arama çalışmasında 12 saat sonra mutlu haber geldi. Kız çocuğu, evlerine 2 kilometre uzakta çalışmaya katılan belediye personelleri tarafından sağ olarak bulunup ailesine getirildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı 12 kilometre uzaktaki Çeşmeli Mahallesi Merkeze Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Havva ve Hamit Bilal çiftçinin 8 yaşındaki kızı Nur, evden çıktıktan sonra kayboldu. Aile ve komşuların aramasında sonuç alınamayınca durum tüm mahalle ile ekiplere haber verdi. Bunun üzerine mahalle sakini yaklaşık 200 kişi ile jandarma, JASAT, AFAD, AKUT, Erdemli Belediyesi personelleri ve itfaiye ekipleri 3'ü kokuya duyarlı biri kadavra olmak üzere 4 köpekle arama çalışması yaptı.

Çevrede çok sayıda bahçe ve atıl yapıların bulunmasını dikkate alan ekipler sabaha kadar arama çalışması yaptı. 5 kilometrelik alanı tarayan ekipler bir sonuç alamayınca gün ağarmasıyla tekrar planlama yaparak harekete geçti. Daha önce bakılmış olan bölgeler dahil çevrede günün ışıklarıyla birlikte detaylı arama yapan ekiplere yine kokuya duyarlı köpekler de eşlik etti.

Çalışmaların aralıksız devam ettiği bölgede 12 saat sonra mutlu haber geldi. Küçük Nur, Erdemli Belediyesi'nin personelleri tarafında sağ olarak evinden 2 kilometre uzakta bulundu. Motosiklete alınan çocuk evine getirildi. Evde duygusal anlar yaşanırken, belediye personeli yaşananları anlattı. Belediye personeli Emrullah Sarı, "Orada toplandık. Bazı arkadaşlar bahçenin alt tarafına gitti, bizde 3 kişi üst tarafına gittik. Yukarı çıktığımızda sağ tarafımızda eski bir baraka sol tarafımızda altı depo, üstü ev tarzı bir yer vardı. Önünde merdiven vardı. Ben arka tarafa havuza dolandım. Arkadaş orada bir çocuk fark etti. İsmini sorunca 'Nur' deyince bizde çocuğu yavaşça aldık aşağıya ve zabıta arkadaşlara teslim ettik. Binanın merdiven boşluğunda yatar vaziyette bulduk. Ev boştu" dedi.

(Halil İbrahim Varlı - Hüseyin Yıldız - İHA)

Kayıp çocuk 12 saat sonra sağ bulundu
Kayıp çocuk 12 saat sonra sağ bulundu
Kayıp çocuk 12 saat sonra sağ bulundu
Kayıp çocuk 12 saat sonra sağ bulundu
Kayıp çocuk 12 saat sonra sağ bulundu
Kayıp çocuk 12 saat sonra sağ bulundu

YORUMLAR
500
12 saattir aranıyordu! 8 yaşındaki Nur sağ olarak bulundu 12 saattir aranıyordu! 8 yaşındaki Nur sağ olarak bulundu Yük gemisindeki 258 kilo kokaine 1 tutuklama Yük gemisindeki 258 kilo kokaine 1 tutuklama Mersin'de ele geçirilen kokainle ilgili 1 kişi tutuklandı Mersin'de ele geçirilen kokainle ilgili 1 kişi tutuklandı

Erdemli Belediyesi, Jandarma, Çeşmeli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayıp çocuk 12 saat sonra sağ bulundu - Son Dakika


Son Dakika
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:39 İrlanda'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen adam, hayatını kaybetti! Acılı ağabey estetik merkezini suçluyor
14:37 Ahmet Özal'a açık açık soruldu: Babanız Turgut Özal hayatta olsa hangi ittifak içerisinde yer alırdı?
14:30 Taklit videolarıyla meşhur olan fenomen Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirdi: Yeni adı Melis!
14:18 Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Suriyeliler var: Biz neden 3 milyon Suriyeliye bakmak zorundayız?
14:16 Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi! Salmonella virüsü nedeniyle pek çok ülke ürünü toplatmıştı
14:10 HDP'li Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı öne sürülmüştü! Emniyet açıkladı: Fotoğraf, Diyarbakır'da bir sanat galerisinde çekildi
14:02 Dehşet veren iddia: Soyları tükenme riski altındaki ceylanları kesip, bürokratlara ikram ettiler
13:39 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye ve Han'ın restleşmesi nasıl sonuçlanacak?
12:57 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 15:08:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kayıp çocuk 12 saat sonra sağ bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement