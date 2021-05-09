Kayıp çocuk bulundu - Son Dakika

Kayıp çocuk bulundu

Adana'da evlerinin önünde kaybolan 5 yaşındaki çocuk bulundu.

Adana'da evlerinin önünde kaybolan 5 yaşındaki çocuk bulundu. Adana'nın merkez Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi'nde hastaneye giden annesinin, anneannesine bıraktığı ve bir süre sonra kaybolan 5 yaşındaki Baran Benek'i arama çalışmalarına polis ekipleri de destek verdi. Ekipler, mahallede arama yaptığı sırada küçük Baran, Dağlıoğlu Mahallesi'nde sokakta yürürken bulundu. Yaklaşık 5,5 saat sonra bulunan Baran, polis ekiplerince ailesine teslim edildi. - ADANA

Son Dakika

Adana Demirspor taraftarları sosyal medyada şampiyonluğu kutluyor

Son Dakika: Türkiye'de 9 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi

Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski vekil İşbaşaran'dan yanıt geldi: Seni fazla öttürmezler

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı'nın isim değişikliğine ilişkin karar almadığını söyledi

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: İftiraları yeni bir suç faaliyeti

Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Bu görüntü Anneler Günü'nde çekildi! Talihsiz kadın eşi ve oğlundan dayak yedi, "imdat" çığlıkları mahalleyi inletti

Cami duvarına el çizip "selamünaleyküm" yazan genç: Güzel olmamış mı, burada kimse birbirine selam vermiyordu