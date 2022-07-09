Kayseri 'de kayıp ihbarı yapılan 11 yaşındaki kız çocuğu, Asayiş Şube Müdürlüğü 'ne bağlı güven timlerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayıp çocuk güven timlerince bulundu - Son Dakika

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