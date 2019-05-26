Son Dakika Haberleri: Kayıp çocuk için herkes seferber oldu

Kayıp çocuk için herkes seferber oldu

5 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk tarlada uyurken bulundu.

Kayıp çocuk için herkes seferber oldu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk tarlada uyurken bulundu.
İlçeye bağlı Çoğulhan Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Mustafa Yanık'ın iftar vakti kaybolması üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine 15 jandarma, 30 komando, 25 güvenlik korucusu, AFAD, itfaiye ekibi ve vatandaşların katılımıyla kayıp çocuk aranmaya başladı.
Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik araması sonucu Yanık, evlerine yaklaşık 500 metre mesafedeki buğday tarlasında uyur vaziyette bulundu.
Sağlık durumu iyi olduğu tespit edilen çocuk, ailesine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:51 Kaynak: AA
Jandarma, Afşin, Kahramanmaraş, Güncel
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