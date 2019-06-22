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Kayıp çocuk ölü bulundu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 6 yaşındaki çocuğun cesedi sulama havuzunda bulundu.

Kahramanmaraş'ta ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 6 yaşındaki çocuğun cesedi sulama havuzunda bulundu.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı kırsal Ağabeyli Mahallesi'nde sabah ailesinden habersiz evden çıkan 6 yaşındaki Hanifi Orhan kayboldu. Aramalarına karşın Orhan'a ulaşamayan ailesi, durumu Jandarmaya bildirdi.
Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, mahallenin yakınında bulunan 2 metre derinlikteki sulama havuzunda Orhan'ın cesedi bulundu. Çocuğun cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kayıp çocuk ölü bulundu
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:32 Kaynak: AA
Sabah, Dulkadiroğlu, Merkez, Kahramanmaraş, Güncel
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