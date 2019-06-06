Kayıp çocuk sulama kanalında aranıyor
23 dakika önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun akıntıya kapıldığı iddiası üzerine kanalda arama çalışması başlatıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:51 Kaynak: AA
'nın Suruç
ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun akıntıya kapıldığı iddiası üzerine kanalda arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep
'ten bayram ziyareti için Suruç ilçesi Karataş
Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gelen Mehmet Emin Birişik (14), sulama kanalı tarafına gezmeye gittiğini söyledikten bir süre sonra eve dönmeyince yakınları çocuğu aramaya başladı.
Arama sırasında Birişik'in terliklerini kanal kenarında bulan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Kayıp çocuk için sulama kanalında AFAD
ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk, 10 yaralı
Devletten ihtiyaç sahiplerine 16 farklı karşılıksız ödeme!
Halk otobüsünde taciz! Kadın yolcu çığlık attı, ortalık bir anda karıştı
ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Winternitz'den S-400 açıklaması!