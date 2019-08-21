Son Dakika Haberleri: Kayıp çocuklar için denetim yapıldı
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Kayıp çocuklar için denetim yapıldı

50 dakika önce

Antalya'da kayıp olarak aranan çocuklar için yapılan denetim uygulanmasında 12 kişinin sorgusu yapıldı.

Kayıp çocuklar için denetim yapıldı, System.String[]

Antalya'da kayıp olarak aranan çocuklar için yapılan denetim uygulanmasında 12 kişinin sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada arandığı tespit edilen 1 kişi, işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili birime teslim edildi.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kayıp olarak aranan çocukların bulunması için Konyaaltı sahili ve çevresinde denetim uygulaması yapıldı.


Yapılan uygulamada yaşı küçük 7, yaşı büyük 5 kişi olmak üzere toplam 12 şahsın sorgusu yapıldı. 1 kişinin Bursa Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce kayıp şahıs olarak arandığı tespit edilerek, şahsın işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili birime teslim edildi.


Yapılan kontrollerde ise şahıslar üzerinde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. - ANTALYA

Emniyet Müdürlüğü, Konyaaltı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:57 Kaynak: İHA
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