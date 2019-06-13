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Kayıp çocuklar için TBMM'ye araştırma önergesi

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Türkiye'de 8 yılda 104 bin 531 çocuk için kayıp başvurusu yapıldığını, son bir buçuk ayda 10 çocuğun kaybolduğunu belirterek, kayıpların önüne geçilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) araştırma önergesi verdi.

Kayıp çocuklar için TBMM'ye araştırma önergesi, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Türkiye'de 8 yılda 104 bin 531 çocuk için kayıp başvurusu yapıldığını, son bir buçuk ayda 10 çocuğun kaybolduğunu belirterek, kayıpların önüne geçilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) araştırma önergesi verdi.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, kayıp çocukların sayısının net olarak bilinmesi, kaybolma sebeplerinin incelenmesi, kayıp olanların bulunması ve kayıpların önüne geçilebilmesi için TBMM Başkanlığına araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.

Milletvekili Kara önergenin gerekçesinde, kayıp olan, kaçırılan, fiziki, psikolojik ve cinsel istismara uğrayan çocuk sayısının hızla arttığını, 2008-2016 yılları arasında resmi müracaatı yapılan kayıp çocuk sayısının 104 bin 531 olduğunu bildirdi.

Kara, "Çocuk Koruma Kanunu'muza göre daha erken yaşta ergen kılınmış olsa bile 18 yaşını doldurmayan herkes çocuktur. Son bir buçuk ayda 10 çocuğumuz kayboldu. Bunlardan 4'ü ölü bulundu. 3 tanesinin akıbeti hala belli değil. Türkiye İstatistik Kurumunun adli istatistiki verilerine göre, 2008-2016 yılları arasında resmi müracaatı yapılan kayıp çocuk sayımız 104 bin 531. Maalesef elimizde 2016 yılından sonra resmi veri bulunmamaktadır. Evden kaçan, kaçırılan, kaybolan çocuklarımızın cinsel istismara uğrama olasılıklarının yüksekliği yanında can güvenlikleri de büyük tehlikeye düşmektedir. Nitekim ölü olarak bulunan birçok çocuğumuzun cinsel istismara uğradığı da görülmektedir. Devlet olarak çocuklarımızın güvenliğini sağlamak zorundayız. Kayıp çocuklarımızın sayısının en aza inmesi için aile ve çocukların bilinçlendirilmeleri yanında, toplum vicdanın rahat edebilmesi ve suçlarda caydırıcı olabilmesi için, suçlulara verilecek olan cezalarında ağırlaştırılması gerekmektedir" dedi.

"Kayıp çocuklar suça sürükleniyor"

Küçük çocukların kaybolma nedenlerinin incelendiğinde cinsel istismar, evlat edinme, organ ticareti, dilendirilme gibi sebeplerin ortaya çıktığını aktaran Kara, "Bunun yanında kendi isteği ile evden kaçan çocuk sayımız da azımsanmayacak kadar çoktur. Bu çocuklarımızın bir kısmı gayri ahlaki işlerde çalıştırılmakta iken bir kısmı ise suça sürüklendirilmektedir. Acil olarak 2018 yılına ait kayıp ve suça sürüklenen çocuklarımız ile ilgili istatistiki verilerimizin güncellenmesi gerekmektedir. İllerimize göre kayıp çocuk sayımız, kayıp olma nedenleri, ailelerinin ve yaşadıkları sosyo-kültürel yapı incelenerek, bulunamayan çocuklarımızın akıbetlerinin araştırılması, çocuk kayıplarımızın engellenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önem arz etmektedir" şeklinde görüş bildirdi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
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