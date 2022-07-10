Kayıp çocukları güven timleri ailelerine teslim etti - Son Dakika
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Kayıp çocukları güven timleri ailelerine teslim etti

10.07.2022 23:46
Kayıp çocukları güven timleri ailelerine teslim etti

Kayseri'de kaybolan 2 çocuk, devriye gezen güven tarafından bulunarak ailelerine teslim edildi.

Kayseri'de kaybolan 2 çocuk, devriye gezen güven tarafından bulunarak ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Talas Paraşüt İniş Alanı'nda görev yalan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, tek başına kayıp bir erkek çocuğunu buldu. Çocuğun ailesine ulaşan ekipler, çocuğu teslim etti.

Ayrıca, ekipler tarafından yapılan çalışmada, kaybolan başka bir çocuğun ailesi de bulunarak ailesine teslim edildi. - KAYSERİ

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Güven timleri olaylara anında müdahale ediyor Güven timleri olaylara anında müdahale ediyor Kayıp çocuk güven timlerince bulundu Kayıp çocuk güven timlerince bulundu
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp çocukları güven timleri ailelerine teslim etti - Son Dakika

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