Kayıp çocukları jandarma ekipleri buldu
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Çanakkale'de evlerinin önünden kaybolan çocukları jandarma ekipleri 4 kilometre uzaklıkda buldu.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:56 Kaynak: İHA
'de evlerinin önünden kaybolan çocukları jandarma ekipleri 4 kilometre uzaklıkda buldu. Bulunan kardeşler ailelerine teslim edildi.
Çanakkale'nin Geyikli
beldesinde Y.S.Ö. ve H.Ö. (4) isimli kardeşler evlerinin önünde oynarken kayboldular. Kaybolan iki kardeşin ailesi çocuklarını kendi çabaları ile bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp çocuklar ile ilgili ihbarı alan Geyikli Jandarma
Karakol Komutanlığından 3 asayiş kimi ile 1 motosikletli asayiş timi görevlileri çocukları aramaya başladı. Yapılan aramalar sonucunda vatandaşların yardımıyla da kayıp çocuklar saat 20: 30 sıralarında evlerinden 4 kilometre uzaklıktaki zeytinlik alan içerisinde bulunarak Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığına getirilerek ailelerine teslim edildi. - ÇANAKKALE
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