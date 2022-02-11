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Kayıp cüzdan Keçiören zabıtası tarafından sahibine ulaştırıldı - Son Dakika

Kayıp cüzdan Keçiören zabıtası tarafından sahibine ulaştırıldı

11.02.2022 11:46
Kayıp cüzdan Keçiören zabıtası tarafından sahibine ulaştırıldı

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Yakacık Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yine kayıp bir cüzdan bulundu.

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Yakacık Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yine kayıp bir cüzdan bulundu. İçindeki evraklardan sahibi tespit edilen cüzdan sahibine ulaştırıldı.

Sem pazarında bulunan ve içinde bir miktar para, kredi kartı ve kimlik kartlarının bulunduğu cüzdanın Keçiören Kızlar Pınarı Caddesi üzerinde ikamet eden Ümit Özgür'e ait olduğunu tespit eden Zabıta Komiseri Çetin Halıcı, cüzdanı göz ameliyatı da geçirdiği öğrenilen yaşlı kadına teslim etti. Zabıta ekiplerinin kayıp cüzdanı kapısına kadar getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren yaşlı kadın, "Zabıta ekiplerimize ve başkanımıza teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" dedi.

Zabıta ekipleri geçmiş olsun dileklerini ileterek adresten ayrıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da cüzdanına kavuşan kadına geçmiş olsun dileklerini iletirken, zabıta ekiplerini tebrik etti. - ANKARA

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Keçiören Belediyesi, Kredi Kartı, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp cüzdan Keçiören zabıtası tarafından sahibine ulaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp cüzdan Keçiören zabıtası tarafından sahibine ulaştırıldı - Son Dakika
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