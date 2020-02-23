Kayıp cüzdan zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp cüzdan zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi - Son Dakika

Kayıp cüzdan zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii meydanında bulunan kayıp cüzdan, zabıta ekiplerince sahibi bulunarak teslim edildi.

Kayıp cüzdan zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii meydanında bulunan kayıp cüzdan, zabıta ekiplerince sahibi bulunarak teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, ismini vermek istemeyen yaşlı bir vatandaş gittiği Orhan Gazi Camii meydanında cüzdanını kaybetti. Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ise örnek bir davranışa imza attı. Cami meydanında unutulan cüzdanı bulan zabıta personeli, cüzdanının sahibinin ev adresini buldu. Hızırtepe Mahallesi Koru Sokak'ta ikamet eden ve ismini vermek istemeyen yaşlı adamın evine giden zabıta personeli; içerisinde nüfus cüzdanı, kredi kartı ve bir miktar para bulunan cüzdanı vatandaşa teslim etti. Vatandaş ise cüzdanına kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak, Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı personel ekiplerine teşekkürlerini iletti. - SAKARYA

Orhan Gazi, Adapazarı, Sakarya, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
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