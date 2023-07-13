Kayıp cüzdanı yerden alıp, "Karakola götüreceğim" dedi, sırra kadem bastı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Kayıp cüzdanı yerden alıp, "Karakola götüreceğim" dedi, sırra kadem bastı! O anlar saniye saniye kamerada

13.07.2023 12:08

Üsküdar'da bir vatandaşın pastane önünde düşürdüğü cüzdanı bulan şahıs, pastaneye girip karakola götüreceğini söyledikten sonra ortadan kayboldu. Cüzdanın düşürüldüğü ve alındığı anlar kameralara yansırken sahibi Ramazan Küçükdüzel, cüzdanın hala karakola teslim edilmediğini belirtti.

Üsküdar'da bir vatandaşın pastane önünde düşürdüğü cüzdanı bulan şahıs, pastaneye girip karakola götüreceğini söyledikten sonra ortadan kayboldu. Cüzdanın düşürüldüğü ve alındığı anlar kameralara yansırken sahibi Ramazan Küçükdüzel, "Resmen aynı ortamda bulunmuşuz. Kişi soruyor fakat ben duyamıyorum. Biz konuyu fark ettikten sonra çok geç oldu. Cüzdanı hala karakola teslim etmemiş" dedi.

SAHİBİNE GÖTÜRECEĞİNİ SÖYLEYİP KAYIPLARA KARIŞTI

Üsküdar'da geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen olayda, ailesiyle alışveriş yapmak için pastaneye gelen Ramazan Küçükdüzel (31), dükkanın önünde farkında olmadan cüzdanını düşürdü. Küçükdüzel'in pastaneye girmesinin ardından bir şahıs yerdeki cüzdanı fark ederek eline aldı. Ardından cüzdanla birlikte pastaneye girdi. İddiaya göre, şahıs pastanede yakınlarda karakol olup olmadığını ve kayıp cüzdanı oraya teslim etmek istediğini dükkan sahibine iletti. Sonrasında dükkandan ayrılarak hiçbir şey olmamış gibi cüzdanı alarak gözlerden kayboldu.

Kayıp cüzdanı 'Karakola götüreceğim' diyen şahıs ortadan kayboldu! O anlar kamerada

"RESMEN AYNI ORTAMDA BULUNMUŞUZ"

Olayla ilgili konuşan Ramazan Küçükdüzel, "Eşim ve çocuğum ile birlikte Üsküdar Meydan'a gitmek üzere taksiye bindik. Taksiden indiğimizde pastaneye uğradık. Pastaneden bir şey almak için içeri girdiğimde ürünü seçtikten sonra kasaya yöneldim. Bu esnada cüzdanımı kontrol ettim ve cüzdanım yoktu. Hemen dışarı çıktım. Cüzdanımın taksiden indikten sonra düşmüş olabileceğini düşünerek yolları kontrol ettim. Ardından taksi durağını aradık. Taksi durağında da olmadığını duydum. Pastanedeki çalışan bir arkadaş birkaç dakika geçmeden 'Biri cüzdan buldu. Bize sordu, biz olmadığını söyledik ve ardından en yakın karakolu sordu' dedi. İçeriye girip benim sormamla onun sorması arasında 15 saniye fark var. Resmen aynı ortamda bulunmuşuz. Kişi soruyor fakat ben duyamıyorum. Biz konuyu fark ettikten sonra çok geç oldu. İyi niyetli düşünerek kişinin karakola bırakacağını düşünerek Doğancılar Karakolu'na gittik. Konuyla alakalı kayıt oluşturduk. Fakat kişi teslim etmiyor" dedi.

Kayıp cüzdanı 'Karakola götüreceğim' diyen şahıs ortadan kayboldu! O anlar kamerada

"BENİM İÇİN HAYAT MEMAT MESELESİ"

Küçükdüzel, "Cüzdanda banka kartları, çocuğunun ve kendi kimliği ve 100 Euro nakit para olduğunu belirten Küçükdüzel, "Her şeyden önemlisi yurt dışına çıkış için oturum kartım mevcut. 4 ay sonra çocuğumuz doğacak. Doğum yurt dışında olacak. Eşim bizzat yurt dışında olacak. 2 yaşında çocuğumuz var. Benim eşime doğum sürecinde bizzat yardımcı olmam gerekiyor ve bu oturum kartı olmadığı için yurt dışına gidemiyorum. Almanya konsolosluğuyla da bu durumda ciddi başım derde girecek. Çünkü oturum kartı Türkiye'de iken buradan temini mümkün değil ve oturum kartı bende yokken tekrar çıkarılması mümkün değil. Belki özel izinler çerçevesinde yurt dışına çıkabilirim ama o da muamma. Yani bulan kişiler ya da bu cüzdanı alan kişi en yakın sürede en yakın karakola cüzdanımı teslim etsin. İçindeki nakit parayı almış olabilir eyvallah. ya da o kişi attı başka bir kişi bir yerden buldu. Yani konuyla ilgili bir şekilde bana ulaşabilirler. Benim için hayat memat meselesi. Yani hala insanlığın ölmediğini düşünmek istiyorum. Yani elini vicdanına koyup en yakın sürede cüzdanımı teslim etsin. İçindeki oturum kartımı mevcut şekilde teslim etsin. Başka hiçbir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Üsküdar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp cüzdanı yerden alıp, 'Karakola götüreceğim' dedi, sırra kadem bastı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Ufuk Özkan'ın Karaciğer Yetmezliğiyle Mücadelesi
12:55 Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan'ın aylar önceki sözleri gündem oldu: Yanlış diyetle bağışlık sistemim çöktü
12:45 Luis Nani Adana Demirspor ile Anlaştı
12:44 Konya'da 10 bin yıllık Çatalhöyük, yeni proje ile dünyada daha fazla tanınacak
12:40 Adana Demirspor'dan Luis Nani bombası! İmza için geleceği saat bile belli
12:40 10 bin yıllık Çatalhöyük'ün yeni hali! Konya'daki eşsiz bölge artık dünyada da tanınacak
12:36 Alman Bild Gazetesi, NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ı Süpermen Olarak Tanıttı
12:32 Alman Bild gazetesinden NATO Zirvesi analizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Süperman yapıp övgüler dizdiler
12:22 Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Sertaç Şanlı'yı renklerine bağladı
12:17 Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Sertaç Şanlı'yı renklerine bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2023 13:08:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kayıp cüzdanı yerden alıp, "Karakola götüreceğim" dedi, sırra kadem bastı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement