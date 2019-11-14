Son Dakika Haberleri: Kayıp dağ keçileri jandarma tarafından bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp dağ keçileri jandarma tarafından bulundu

Kayıp dağ keçileri jandarma tarafından bulundu

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 17 adet Dağ Keçisi Jandarma ekipleri tarafından bulunup sahibine teslim edildi.

Kayıp dağ keçileri jandarma tarafından bulundu, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 17 adet Dağ Keçisi Jandarma ekipleri tarafından bulunup sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Yumaklar Mahallesi Gölcük mevkiinde İbrahim Karadayı isimli vatandaş, kendisine ait olan (17) adet küçükbaş Dağ Keçisinin çalındığını ihbar etti. İhbar üzerine herekete geçen Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, JASAT, Olay Yeri İnceleme Timi ve Antalya İl J.K.lığı İstihbarat Unsuru ile müşterek olarak arazide geniş çaplı arama başlatıldı. Ormanlık ve kayalık alanda kaybolan (17) adet küçükbaş hayvan bulanarak sahibine teslim edildi. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, serik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:33 Kaynak: İHA
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