Son Dakika Haberleri: Kayıp dağcıları arama operasyonunda kriz masası kuruldu
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp dağcıları arama operasyonunda kriz masası kuruldu - Son Dakika

Kayıp dağcıları arama operasyonunda kriz masası kuruldu

6 saat önce

Bursa'da iki gün önce Uludağ'ın Zirvesine çıkmak isteyen dağcıların yoğun sisin bastırması sonucu kaybolmalarının ardından 38 saat geçti.

Kayıp dağcıları arama operasyonunda kriz masası kuruldu, System.String[]

Bursa'da iki gün önce Uludağ'ın Zirvesine çıkmak isteyen dağcıların yoğun sisin bastırması sonucu kaybolmalarının ardından 38 saat geçti. Ekipler arama çalışmalarına hız kesmeden devam ederken çevre illerden gelen takviye arama kurtarma ekiplerinin de yönlendirileceği kriz masası kuruldu. Ayrıca telsizlerle iletişim sağlıklı şekilde sağlanabilmesi için seyyar röleler kurulurken, mobil iletişim sağlanabilmesi için de seyyar baz istasyonları Uludağ'ın farklı noktalarına kuruldu.


Geçtiğimiz gün Uludağ Zirveye tırmanmak isteyen kayıp amatör dağcılar, Mert Aslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmalara 38 saati doldurdu. Sabah saatlerinde 130 kişilik ekip arama çalışması başlatırken öğle saatlerinden sonra çevre ve bazı illerden gelen arama kurtarma ekipleriyle beraber bu sayı 200'e ulaştı.


Ekiplerin sayısının artmasıyla iletişimde de aksaklıkların meydana gelmemesi için seyyar röle ve GSM Operatörlerine ait baz istasyonları kuruldu. Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. - BURSA

Uludağ, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Seyyar satıcıdan 90 bin liralık kaçak telefon çıktı!
Uludağ'da kaybolan iki dağcının ayak izleri bulundu Sahte peygamber Evrenosoğlu'nun defnedildiği mezarlıkta talep patlaması yaşandı Adana'daki cinayet ve intiharın arkasından yasak aşk çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 20:41:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp dağcıları arama operasyonunda kriz masası kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]