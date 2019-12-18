Kayıp dağcıların cesetleri Bursa'ya getirildi - Son Dakika
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Kayıp dağcıların cesetleri Bursa'ya getirildi

6 saat önce

Uludağ'da kaybolan dağcıların cesetleri Bursa'ya getirildi.

Uludağ'da kaybolan dağcıların cesetleri Bursa'ya getirildi. Efe Sarp'ın cenazesi helikopterle şehre indirilirken, Mert Alparslan'ın cesedi ise ekipler tarafından ormanın içinden Kestel ilçesine getirildi.

1 Aralık tarihinden beri aranan kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın bugün Küreklidere kanyonunda bulunan cenazesi askeri helikopterle İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Buradan 112 ambulansıyla alınan cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Öte yandan Mert Alparslan'ın cenazesi de ormanlık alandan ekipler tarafından indirilerek Kestel Gölçukuru mevkiine getirildi. Oradan ambulansla adli tıbba kaldırılacak.

(Fatih Çapkın - Hakan Gönül - Serkan Akkuş/İHA)

Kayıp dağcıların cesetleri Bursa'ya getirildi

Kestel, Uludağ, Bursa, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:40 Kaynak: İHA
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