Son Dakika Haberleri: Kayıp dağcıların montunun bulunduğu bölge aranıyor
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Kayıp dağcıların montunun bulunduğu bölge aranıyor

6 saat önce

Uludağ'da 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmalarının 7'nci gününde, Efe Sarp'a ait mont ve bere bulundu.

Kayıp dağcıların montunun bulunduğu bölge aranıyor, System.String[]

Uludağ'da 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmalarının 7'nci gününde, Efe Sarp'a ait mont ve bere bulundu. Arama çalışmalarını bu bölgeye yoğunlaştıran ekipler, Kürekli Dere Şelalesi bölgesindeki sarp kayalıkların ve dere yataklarının bulunduğu bölgeyi arıyor.

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp'ı bulmak için 7 gündür devam eden arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dün gece arama kurtarma ekipleri tarafından dere yatağında bulunan kırmızı mont ve cebinden yeşil bir bere ile bir ev anahtarı çıktı. Dere yatağı bölgesine çok sayıda ekip sevk edilirken, ekipler buldukları malzemeleri Efe Sarp'ın ailesine gösterdi. Mont, bere ve ev anahtarını gören ailesi bunların Efe Sarp'a ait olduklarını teyit etti. Ayrıca Efe Sarp'ın cebinden çıkan anahtarın evinin anahtarı olduğu öğrenildi.

EŞYALARIN BULUNDUĞU BÖLGE ARANIYOR

Kayıp 2 dağcının arama çalışmaları, Efe Sarp'a ait eşyaların bulunduğu bölgeye yoğunlaştı. Arama çalışmalarında bu bölgeye yoğunlaşan ekipler, eşyaların bulunduğu bölgedeki zor arazi şartlarında kayıp 2 dağcıyı arıyor.

(İHA)

Aralık, Uludağ, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:25 Kaynak: İHA
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