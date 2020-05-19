Kayıp dağcının sırt çantası ve eşofmanına ulaşıldı - Son Dakika

Kayıp dağcının sırt çantası ve eşofmanına ulaşıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Mendos Dağı'na, antrenman için tırmanışa giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan dağcı Fikret Emre'nin (35) bulunması için başlatılan arama- kurtarma çalışmaları 7'nci gününde de sürüyor. Emre'nin sırt çantasına ve tırmanış eşofmanına ulaşılırken, anne Füsun Tanrıkulu (56), "Oğlumun başına bir şey geleceğine inanmıyorum" dedi.

Fethiye Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre, geçen 12 Mayıs'ta, sabah antrenman için Mendos Dağı'na çıktı. Emre'nin aradan 2 gün geçmesine rağmen eve dönmemesi ve telefonuna da cevap vermemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sarp alan olmasından dolayı bölgeye jandarma, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, dağcının gittiği tahmin edilen arazide arama kurtarma çalışmalarına başladı. Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü ilçede güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmaları bugün de sürdü. Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü, Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulüpleri üyelerinde destek verdiği çalışmalarda Mendos Dağı'nın Madenler bölgesinde sporcunun sırt çantasına ve tırmanış eşofmanına ulaşıldı.

'GÖZYAŞLARI İÇİNDE OĞLUNDAN GELECEK HABER BEKLİYOR'

Fethiye'nin Karapınar Mahallesi'ndeki evlerinde anne Füsun Tanrıkulu, gözyaşları içinde oğlundan gelecek mutlu haberi bekliyor. Fethiye Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Yıldırım Beyazıt Umurtağ ise Tanrıkulu'nu bir an olsun yalnız bırakmıyor. Başkan Umurtağ, kayıp ihbarının ardından 30 kişilik arama-kurtarma ekibi oluşturduklarını belirtip, "Diğer kurumlarımıza destek vermeye başladık. Geçen 17 Mayıs Pazar günü keskin bir vadinin içerisindeki mağaralarda çalışmaları sürdürdük. 3'erli grup halinde tahmin ettiğimiz bölgede geniş bir arama yaptık. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince bir çobanın Fikret'i gördüğü yönünde bilgi verdiğini öğrendik. Çalışmalarımızı bu bölgede yoğunlaştırdık. Bugün saat 06.00 sıralarında zirveye ekip gönderdik. AKUT ekibi de Madenler Bölgesi'nden yukarıya doğru tarama yaparken kayıp arkadaşımızın çantasına ve eşofmanına ulaşıldı. Arama-kurtarma çalışmalarımız sıcak havaya rağmen aralıksız sürüyor" dedi.

Anne Füsun Tanrıkulu ise, "Oğlumun başına doğada herhangi bir zarar geleceğine ve can kaybı olacağına inanmıyorum. Kendisi daha önce de kamplara gidiyordu. Bölgeyi keşfetmek amacıyla arkadaşlarıyla tırmanışa giden bir çocuktu. Fikret'in geçmişi başarılarla doludur. 5 yaşından bu yana sporla iç içedir. Sabah evde hazırlandıktan sonra çıktı, kamptan sonra döneceğini söyledi. 2 gün kendimiz dağda aradıktan sonra kayıp ihbarında bulunduk" diye konuştu. Öte yandan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar'ın süreci yakından takip ettiği öğrenildi.