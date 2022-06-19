Kayıp danayı kurtlar parçalamış - Son Dakika
Üye Girişi

Kayıp danayı kurtlar parçalamış

19.06.2022 21:01
Kayıp danayı kurtlar parçalamış

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde kurbanlık olarak alındıktan sonra sahibinin otlatmak için saldığı yaylada kaybolan dana, kurtlar tarafından parçalanmış halde bulundu.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde kurbanlık olarak alındıktan sonra sahibinin otlatmak için saldığı yaylada kaybolan dana, kurtlar tarafından parçalanmış halde bulundu.

Emet ilçesinde oturan Cevdet Öztürk, kurbanlık olarak dana alarak evinin bahçesinde bakmaya başladı. Öztürk'ün otlatmak için yaylaya çıkardığı dana, önceki gün kaçarak gözden kayboldu. Çevrede arama yapan Öztürk, danayı Şeyhçakır ile Kırgıl köyleri arasındaki yale mevkisinde parçalanmış halde buldu. Kurtların parçaladığı belirlenen dana için üzüldüğünü ifade eden Öztürk, "Nasıl olduysa otlarken kaçtı. Arkasından yetişemedim. Dağ bayır ararken, parçalanmış olarak buldum" dedi.


YORUMLAR
500
Emet pidesi coğrafi işaret tescil belgesi aldı Emet pidesi coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Kaynak: DHA

Emet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp danayı kurtlar parçalamış - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:32 Ivana Sert eski eşinden 4 milyon 500 bin TL nafaka alacak
20:04 Traktörle ot toplamak isteyen genç kız şarampole yuvarlanarak yaşamını yitirdi
19:56 Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
19:56 Paredes'ten itiraf: Messi, Barça'dayken beni öldürmek istedi!
19:17 Karamollaoğlu'ndan "CHP ile, 6'lı masa ile ne işiniz var?" eleştirilerine zehir zemberek yanıt: Hadi oradan sahtekar!
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Bölgesel meseleler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı
18:53 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gözünü kararttı! Cimbom'da hedef James Rodriguez
18:04 Arsenal ve PSG, menajer Jorge Mendes'i zengin etti! Fabio Vieira ve Vitinha'nın transferiyle 13,5 milyon euro kazandı
17:23 Pirlo'dan ilk transfer! Semih Kaya, Karagümrük ile anlaşmaya vardı
16:24 Yeşil sahalara veda ediyor! İşte Arda'nın Galatasaray'daki yeni görevi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 21:07:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kayıp danayı kurtlar parçalamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement