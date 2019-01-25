Kayıp Denizcileri Arama Çalışmaları Durduruldu
3 saat önce
Rusya'nın Kerç Boğazı açıklarında yanan 2 geminin söndürme çalışmaları ve denizcilerin arama çalışmalarının durdurulduğu açıklandı.
Rusya
'nın Kerç Boğazı açıklarında yanan 2 geminin söndürme çalışmaları ve denizcilerin arama çalışmalarının durdurulduğu açıklandı.
Rusya Denizcilik
ve Ulaştırma Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada Kerç boğazında geçtiğimiz günlerde yaşanan yangına dair çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Yapılan açıklamada, gemilerde yangının sürdüğü ama yangının şiddetinin azaldığı yangın söndürme çalışmalarının kontrollü olarak durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada kayıp olan 6 denizcinin bulunması için yangının gerçekleştiği 21 Ocak tarihinden beri helikopterler ve arama - kurtarma botlarıyla çalışma yaptığı ancak denizcilerin tespit edilemediği vurgulanarak tümüyle ümit kesildiği için arama çalışmalarının durdurulduğu aktarıldı. - KRASNODAR
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:30 Kaynak: İHA
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