Son Dakika Haberleri: Kayıp Denizcileri Arama Çalışmaları Durduruldu

Kayıp Denizcileri Arama Çalışmaları Durduruldu

3 saat önce

Rusya'nın Kerç Boğazı açıklarında yanan 2 geminin söndürme çalışmaları ve denizcilerin arama çalışmalarının durdurulduğu açıklandı.

Kayıp Denizcileri Arama Çalışmaları Durduruldu, System.String[]
Rusya'nın Kerç Boğazı açıklarında yanan 2 geminin söndürme çalışmaları ve denizcilerin arama çalışmalarının durdurulduğu açıklandı.

Rusya Denizcilik ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kerç boğazında geçtiğimiz günlerde yaşanan yangına dair çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Yapılan açıklamada, gemilerde yangının sürdüğü ama yangının şiddetinin azaldığı yangın söndürme çalışmalarının kontrollü olarak durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada kayıp olan 6 denizcinin bulunması için yangının gerçekleştiği 21 Ocak tarihinden beri helikopterler ve arama - kurtarma botlarıyla çalışma yaptığı ancak denizcilerin tespit edilemediği vurgulanarak tümüyle ümit kesildiği için arama çalışmalarının durdurulduğu aktarıldı. - KRASNODAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:30 Kaynak: İHA

Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik, Rusya Federasyonu, Güncel
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