Kayıp Derya'dan sevindiren haber geldi

Antalya'da günlerdir kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Derya Hınıl, Antalya polisinin yoğun çalışması sonucu yedi sonra sonra bulundu.



Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde oturan Nazlı- Abdulkadir Hınıl çiftinin 9 çocuğundan 13 yaşındaki Derya Hınıl, 12 Eylül Perşembe günü saat 17.30 sıralarında evden çıktı. En son yakındaki evinin yakınındaki bir marketten alışveriş yapan Derya'dan bir daha haber alınamadı. Kızlarının eve gelmemesi üzerine aile, kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü özel bir ekip kurarak, Hınıl'ın bulunması için çalışma başlattı. Aile bireylerinden ağabey Mehmet Hınıl, kardeşini bulabilmek içim kentin değişik yerlerine kayıp ilanı astı.



Çocuk Şube ekibinin titiz çalışması sonucu yedi günün ardından kayıp Hınıl Antalya'da Cumhuriyet Meydanında bulunarak ailesine teslim edildi. - ANTALYA