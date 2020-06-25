Kayıp Derya için Narlıdere boşaltılıyor - Son Dakika

Kayıp Derya için Narlıdere boşaltılıyor

-Kayıp Derya'yı arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor

BURSA - Bursa'da sel sularına kapılan 16 yaşındaki Derya Bilen'i arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor. En son arama köpeklerinin tepki verdiği Narlıdere mevkisinde ekipler su boşaltma işlemi başlattı.

Bursa'da geçtiğimiz gün meydana gelen aşırı yağış ve dolu sonrası meydana gelen sele kapılan 5 kişilik aileden 4 kişi arama kurtarma ekipleri tarafından çalışmaların ikinci gününde bulunmuştu. Dördüncü gününde ise halen bulunamayan 16 yaşındaki Derya Bilen'i arama çalışmaları arama köpeklerinin tepki verdiği bölgede, Narlıdere'nin akıntı yolu değiştirilerek, dere suyunu vidanjörle çekme işlemi başladı. Ekipler hem bu gölgede hem de vadi bölgesinde arama çalışmalarına devam ediyor.