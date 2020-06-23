Kayıp Derya'yı arama çalışmaları yeniden başlatıldı - Son Dakika

Kayıp Derya'yı arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Kayıp Derya'yı arama çalışmaları yeniden başlatıldı -Ekipler azgın sularda, halatlar ve ellerinde demir çubuklarla 17 yaşındaki Derya Bilen'i arıyor -Arama çalışmalarına 250'den fazla görevli ve insanlı keşif uçağı katılıyor Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularında kapılan 17 yaşındaki...

Kayıp Derya'yı arama çalışmaları yeniden başlatıldı

İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi

-Ekipler azgın sularda, halatlar ve ellerinde demir çubuklarla 17 yaşındaki Derya Bilen'i arıyor

-Arama çalışmalarına 250'den fazla görevli ve insanlı keşif uçağı katılıyor

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularında kapılan 17 yaşındaki Derya Bilen'i arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. 250'den fazla resmi ve özel arama kurtarma görevlisi azgın sel sularında, vadilerde ve Narlıdere kanyonu civarında 5 kilometrelik hat boyunca arama çalışmalarını sıklaştırdı.

Dün gece ara verilen arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca koordinatörlüğünde UMKE, Jandarma, AKUT, NAK; ANDA; İHH; Bakut ve çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin katılımıyla arama çalışmalarına Kayacık Köyü'nün altındaki Narlıdere Köyü ve kanyonda ağırlıklı olarak devam ediliyor.

Aramalara, ailenin hobi bahçesi olarak kullandığı ve sele kapıldıkları evin bulunduğu yerin yakınlarından başlandı.

Jandarma arama kurtarma ekipleri, bağ evinin yanından aşağıya doğru araziyi tarayacak. Görevliler ellerinde demir çubuk ve sopalarla suda arama gerçekleştiriyorlar. Deniz polisi de gerektiğinde arama çalışmalarına destek verecek.

Ekiplere drone ile havadan katkı sağlanırken, bölgede insanlı keşif uçağı da gün boyu çalışmalarını sürdürecek.

Kayacık Mahallesi'nde önceki akşam Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cesetleri bulunmuş Derya Bilen ise kaybolmuştu.

Derya Bilen, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:46 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Derya'yı arama çalışmaları yeniden başlatıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

10:06 Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti 16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 14:09 Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
15:57
Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
15:49
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
15:42
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
15:35
Son Dakika: Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
15:15
Son Dakika: Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
15:10
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
15:09
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
15:02
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
14:59
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
14:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 16:12:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp Derya'yı arama çalışmaları yeniden başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]