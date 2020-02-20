Kayıp Didem'den kötü haber - Son Dakika

Kayıp Didem'den kötü haber
6 saat önce
Erzurum'un Aşkale ilçesinde 11 gündür kayıp olan 17 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
Erzurum'un Aşkale ilçesinde 11 gündür kayıp olan 17 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu.
Alınan bilgilere göre, Aşkale ilçesinde 11 gün önce ailesi ile tartıştıktan sonra evi terk eden 17 yaşındaki Didem Turan'ın cansız bedeni Karasu Nehri'nde bulundu. Arama çalışmalarına devam eden ekipler tarafından havaların ısınmasıyla buzları çözülen nehirde bulunan cesedin jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerince kayıp genç kıza ait olduğu belirlendi.
(Celal Dilsiz/İHA)
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