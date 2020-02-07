'Kayıp' diye aranan genç kız intihar etmiş - Son Dakika
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'Kayıp' diye aranan genç kız intihar etmiş

6 saat önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Zümral G.'nin (28), Gölcük Gölü'ne atlayarak, intihar ettiği ortaya çıktı.

'Kayıp' diye aranan genç kız intihar etmiş, System.String[]

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Zümral G.'nin (28), Gölcük Gölü'ne atlayarak, intihar ettiği ortaya çıktı. Cansız bedeni bulunan genç kızın daha önce de 2 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Bozdağ Mahallesi'nde yaşayan Zümral G., 5 Şubat günü çıktığı evine geri dönmedi. Ailesi, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Jandarmaya da bilgi verildi. Yapılan çalışmada Zümral G.'nin yolcu otobüsüne bindiği, Gölcük yol ayrımına gelindiğinde ise sürücüye, "Babam beni buradan alacak" diyerek, indiği tespit edildi. Bunun üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Genç kızın en son Gölcük Gölü kenarında görüldüğü saptandı. Jandarma tarafından yapılan aramada gölün Adabaşı mevkisinde Zümral G.'nin cansız bedeni bulundu.Daha önce 2 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Zümral G.'nin göle atlayarak, intihar ettiği belirlendi. Zümral G.'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Ödemiş, Gölcük, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:01 Kaynak: DHA
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