Kayıp doktoru arayan ekiplerin karla zorlu mücadelesi - Son Dakika

Kayıp doktoru arayan ekiplerin karla zorlu mücadelesi

18.01.2021 14:12
Kayıp doktoru arayan ekiplerin karla zorlu mücadelesi, System.String[]

Kocaeli'de 13 Ocak tarihinde Kartepe'ye gideceğini söyleyerek evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Doktor Uğur Tolun'u arama çalışmaları, 5. gününde zorlu arazi koşullarında devam ediyor.

Kocaeli'de 13 Ocak tarihinde Kartepe'ye gideceğini söyleyerek evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Doktor Uğur Tolun'u arama çalışmaları, 5. gününde zorlu arazi koşullarında devam ediyor. Arama ve kurtarma ekipleri, 1,5 metre karın olduğu ormanlık alanda, çalışmaları sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de bulunan bir özel hastanede çalışan ve yaklaşık 9 ay önce beyin kanaması geçiren Doktor Uğur Tolun (51), Kartepe ilçesindeki yaşadığı evinden Samanlı Dağları'na gideceğini söyleyerek ayrıldı. Evden ayrılırken, kendi telefonu arızalı olduğu için kızının cep telefonunu alan Tolun'dan saatlerce haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenerek 112 Acil Yardım hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AKUT ekipleri sevk edildi. 4 gün süren arama çalışmalarında Tolun'a ait herhangi bir ize rastlanamadı. AFAD koordinesinde arama çalışmaları bu sabah tekrardan başlatıldı. 200'ün üzerinde personelin katılımı ile gerçekleştirilen arama çalışmaları Samanlı Dağları, Sapanca Gölü çevresi ve Maşukiye bölgesinde devam ediyor. Ekipler, kar kalınlığının 1, 5 metreye ulaştığı Kartepe'de, zorlu arazi koşullarında Tolun'un bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Kar içinde ilerlemeye çalışan ekipler, Samanlı Dağları'nda bulunan her noktayı didik didik arıyor.

"İLK GÜNLER BİRAZ İYİYDİ, YAĞAN KARLA BİRLİKTE ŞARTLAR ZORLAŞTI"

Sivil bir arama kurtarma derneğinin sorumlusu Mustafa Yorgancı, "İlk günden beri bölgedeyiz. Şimdi araçların giremediği noktalara 25 kişilik ekiple, AFAD'ın vermiş olduğu koordinatlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaya olarak arama faaliyetlerine devam ediyoruz. Yaklaşık 1,5 metrenin üzerinde kar var. Kesinlikle araçların giremeyeceği yerler. Arazi çok zorlu. İlk günler biraz iyiydi, yağan karla birlikte şartlar zorlaştı. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"KAR ÇOK AMA ARAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Arama kurtarma ekipleri arasında gönüllü olarak yer alan Sema Temiz, zorlu arazi koşullarında aramalara devam ettiğini ifade ederek, "Arama kurtarma personeliyim. Çalışmalar güzel gidiyor. Bugün itibari ile başladık. Aramaya devam ediyoruz. Kar çok ama aramaya devam ediyoruz" diye konuştu.

-İHA-

Kocaeli, AFAD, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayıp doktoru arayan ekiplerin karla zorlu mücadelesi - Son Dakika


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