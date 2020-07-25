Kayıp Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun kısmen tahliye edilmesi işlemi sürüyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan kente gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince baraj gölü yüzeyinde ve kıyılarında botlarla sürdürülen arama çalışmalarını Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da izledi.

- "Gülistan'ın intihar ettiğini düşünmüyorum"

Abla Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının 203 gündür sürdüğünü söyledi.

Su altı arama çalışmalarına 187'nci günde İçişleri Bakanlığının talimatıyla ara verildiğini ve o günden itibaren çalışmaların AFAD ekiplerince baraj gölü yüzeyi ve kıyılarda sürdürüldüğünü anımsatan Doku, Bakan Süleyman Soylu ile görüşerek çalışmaların sürmesini talep ettiklerini belirtti.

Bakan Soylu'nun talimatıyla baraj gölünde su tahliyesine başlandığını anlatan Doku, "Su boşaldığında biz, Gülistan kızımız burada mı, değil mi, bunu öğreneceğiz. Gülistan'ın bedenini ben burada bulursam şunu söyleyeceğim. Ben Gülistan'ın intihar ettiğini düşünmüyorum, inanmıyorum ki. 4 Ocak gecesi kızımız darbedilmişti, 'Şikayetçi olunmadı.' denildi. Biz onun şikayetçi olup olmadığını da bilmiyoruz." diye konuştu.

Gülistan'ın erkek arkadaşının iş yerindeki son görüntülerinin iyileştirilerek çözümlenmesi için yaptıkları başvuru neticesinde hazırlanan raporun kendilerine ulaştığını dile getiren Doku, şunları kaydetti:

"202 gün sonra bilirkişi raporu geldi. Raporda erkek arkadaşı Zeinal'ın, Gülistan mekandan çıkıp tek başına ayrılırken arkasından gelip durdurması, Zeinal'ın ihtar, ikaz ve izah anlamında uzun süreli bedensel hareketleri okunmaktadır. Yine iki kadının mekana gelişlerinde Zeinal'ın kadınlardan birini öptüğü, Gülistan dışarıda beklerken Zeinal içeride bir kadını öpüyor ki biz bu iki kadını bilmiyorduk. 202 gün sonra bu iki kadının var olduğunu öğrendik. Bu iki kadın kimdir, kimlikleri neden tespit edilmemiştir? Bu iki kadın orada ne konuşulduğunu biliyor ve şunu söylüyorum, o iki kadın bize neden ulaşmadı? Bu iki kadın da olayla ilgili bir şeyler biliyor ki hala sessizler."

Erkek arkadaşıyla son görüşmesinde kameralara yansıyanlar

Abla Doku, kameralarca kaydedilen görüntülerle ilgili rapordaki detaylara ilişkin şunları söyledi:

"Daha sonra raporda şöyle deniliyor: Zeinal, o kadınlarla mekan dışında yüksek el kol hareketleriyle çok hareketli bir şey izah etmektedir. Bu iki kadın orada bir şeylere şahit olmuştur. O esnada dış kapıdan normal yürüyüşle mekanın bahçesine, oradan da mekana, içeriye Gülistan girmiştir. Gülistan'ın içeride Zeinal ile veya başka kişilerle ne konuştuklarına bu iki kadın ve mekanda bulunan üçüncü bir kadın şahit olmuştur. Gülistan giderken Zeinal, Gülistan'ı durdurmuş ve ihtar, ikaz mahiyetinde bedensel olarak fazlaca ısrarcı şekilde, bu defa Gülistan'ın üzerine eğilerek, bükülerek yaptığı konuşmalar dikkati çekici olup sokakta karşılaşılan bir erkek ve kadının bilinen normal konuşmaları gibi olmadığı değerlendirilmektedir."

Aile avukatlarının Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeinal A'nın tutuklanması için savcılığa dilekçeyle başvurduğunu belirten abla Doku, "Zeinal ile ilgili bilgiler her geldiğinde bu dosya daha da derinleşiyor ve bu dosyada daha çabuk sonuca varacağımızı düşünüyorum. Bizim bir baş şüphelimiz var ilk günden itibaren ve biz bu baş şüphelinin tutuklanması, sorgulanması ve bunun üzerine gidilmesini istiyoruz." dedi.

Baraj gölündeki su tahliyesinin devam ettiğini söyleyen abla Doku, "5-6 gündür su tahliye ediliyor ve yaklaşık 6 metre su seviyesi düşmüş. Biz 10-15 gün sonra bir sonuca varırız." ifadelerini kullandı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait resmi evrak bulmuştu. 187 gün süreyle su altı ve su üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamış ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla su altı aramalarına son verilmişti.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilmiş ve tahliye işlemi başlatılmıştı.