Kayıp Doku soruşturmasına ait bilgileri paylaştığı iddia edilen polisin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Kayıp Doku soruşturmasına ait bilgileri paylaştığı iddia edilen polisin yargılanmasına başlandı

28.01.2021 13:33

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan 21 yaşındaki Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmaya ait bazı kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirip yaydığı iddia edilen polis memuru E.Y'nin yargılanmasına başlandı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan 21 yaşındaki Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmaya ait bazı kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirip yaydığı iddia edilen polis memuru E.Y'nin yargılanmasına başlandı.

Tunceli 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık E.Y. katılmadı. Kayıp Doku'nun babası Halit, ablası Aygül Doku ve ailenin avukatı Ali Çimen duruşmada hazır bulundu.

Salona yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında basın mensupları ve katılımcılar alınmadı.

Mahkeme, sanık E.Y'nin duruşmaya katılmadığını hatırlatarak, savunmasının alınabilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Ailenin avukatı Ali Çimen, duruşma çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıp Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmanın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğünü söyledi.

Doku'nun 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olduğunu hatırlatan Çimen, "Bu soruşturma dosyasının faillerinden E.Y, Twitter üzerinden müvekkil Gülistan Doku'nun intihara meyilli biri olduğunu göstermek için bazı evrak paylaştı. Bu evrak, o aşamada soruşturma dosyamızın içinde yoktu. Bu evrakı kamu görevlisi sıfatıyla ele geçirmişti. Söz konusu dönem Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğünde görev alıyordu. O konuya ilişkin bir yargılama bugün yapıldı." diye konuştu.

Sanığın ifadesi talimatla alınacak

Çimen, sanık E.Y'nin duruşmaya katılmadığını belirterek, "Aslında kendisi burada direkt hazır edilseydi bizim de ona karşı sorularımız olacaktı. Çapraz sorgusunu yapma imkanımız olacaktı ama olmadı. Talimat üzerine ifadesini verecek ve o talimat cevabı geldikten sonra artık dosyamızda karara çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Abla Aygül Doku da kayıp kardeşinin bulunması için ailesi ve kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu görüşme sonrası kayıp kardeşinin bulunması için umutlarının yeniden yeşerdiğini dile getiren Doku, "Ailemin umutları çok büyük. Biz bugüne kadar çok yetkiliyle görüştük ama ailemin bu sefer çok farklı bir şekilde umutlu olduğunu görüyorum. 'Cumhurbaşkanımız kızımızı bulacak, bize bugünleri yaşatanlar yargı ve adalet önünde hesap verecekler' diye sımsıkı umuda sarılmışlar." şeklinde konuştu.

İddianameden

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Gülistan Doku soruşturmasına ait bazı kişisel bilgileri hukuka aykırı ele geçirip yaydığı iddia edilen polis memuru E.Y'nin "görevini kötüye kullanarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme" ve "görevini kötüye kullanarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına verme" suçlarından 4,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama çalışması başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara son verilmişti.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılmasına karar verilerek su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan da sonuç alınamaması üzerine aramalar 18 Ağustos'ta tamamlanmıştı.

Gülistan Doku'nun bulunması için 15 Ekim'de yeniden başlatılan arama çalışmaları ise tüm çabalara rağmen genç kıza ulaşılamaması üzerine bir süre önce tamamlanmıştı.

Kayıp Doku soruşturmasına ait bilgileri paylaştığı iddia edilen polisin yargılanmasına başlandı
Kayıp Doku soruşturmasına ait bilgileri paylaştığı iddia edilen polisin yargılanmasına başlandı
Kayıp Doku soruşturmasına ait bilgileri paylaştığı iddia edilen polisin yargılanmasına başlandı
Kayıp Doku soruşturmasına ait bilgileri paylaştığı iddia edilen polisin yargılanmasına başlandı

Polis Memuru, Cumhuriyet, Tunceli, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayıp Doku soruşturmasına ait bilgileri paylaştığı iddia edilen polisin yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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