Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü - Son Dakika

Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü

6 saat önce

Erzincan'da 36 gündür kayıp adamın bulunması için polis, AFAD ve komando ekiplerince Karasu nehrinin kıyısı boyunca arama çalışması başlatıldı.

Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü, System.String[]

Erzincan'da 36 gündür kayıp adamın bulunması için polis, AFAD ve komando ekiplerince Karasu nehrinin kıyısı boyunca arama çalışması başlatıldı. Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü.


61 yaşındaki Halil Ergül, eşi ve bir kızıyla birlikte yaşadığı Erzincan'daki evinden 25 Aralık 2019'da "anneme gidiyorum" diye çıktı ve bir daha geri dönmedi. 36 gündür kayıp olan Halil Ergül'ün kardeşleri Selvinaz Akbulut ve Nusrettin Ergül, Müge Anlı'nın programına katılarak Halil Ergül'ün başına ne geldiği hususunda ifadede bulundular.


Halil Ergül'ün maaş gününde maaşını çekmesini bekleyen aile, hesaplarda hareket göremeyince şüpheler arttı. Olay üzerinde büyük bir titizlikle çalışan Erzincan Emniyeti'nin başlattığı araştırmalarda Halil Ergül'ün hastane ve sosyal hizmetlerde kaydının olmadığı açıklandı. Epilepsi hastası olan Halil Ergül'ün bu kadar süre ilaç kullanmayınca atak geçireceğine dikkat çekildi.


Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü


Emniyet yetkililerin Halil Ergül'ün evinde arama başlattı. Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü. Halil Ergül'ün kızı ve eşinin neden 9 gün sonra kayıp başvurusu yaptıkları tartışıldı.


Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, AFAD ve komando ekipleri bugün Karasu nehrinin kıyısı boyunca arama çalışması yaptı. AFAD ekipleri drone ile de havadan görüntü almaya çalıştı.


Arama çalışmaları sürdürülürken başlatılan tahkikat devam ediyor. - ERZİNCAN

Komando, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Genç Elif'in söz kesme hayalleri yarım kaldı, duvaklı tabutla defnedildi
Sevgilisine "mahrem videolarını ailene gönderirim" diyerek şantaj uyguladı Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı Ali Babacan, partisinin kuruluşunu üçüncü kez erteledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 19:29:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]