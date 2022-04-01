Kayıp down sendromlu Ruken, 5 saat sonra bulundu - Son Dakika

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde kaybolan down sendromlu Ruken Özbek (6), evinin 9 kilometre uzağında jandarma ekiplerince 5 saatte bulundu.

Karakoçan'a bağlı Kalkankaya köyünde down sendromlu Ruken Özbek, dün sabah evinin önünde oynarken kayboldu. Ruken'i bulamayan yakınları, jandarmaya ihbarda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'nca bölgeye çok sayıda ekip gönderildi, iz takip köpeği ve dronla da arama yapıldı. 5 saatlik aramanın ardından Ruken, evine 9 kilometre uzaklıktaki bölgede bulundu. Yürümekten yorgun düştüğü anlaşılan Ruken, jandarmanın kucağında sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık durumu iyi olan Ruken, daha sonra ailesine teslim edildi. Aile de çocuklarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.