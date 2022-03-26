KAYIP DURSUN ZEHİR SORUŞTURMASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika
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KAYIP DURSUN ZEHİR SORUŞTURMASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

26.03.2022 16:55

RİZE'de 5,5 aydır haber alınamayan, öldürüldüğüne yönelik itirafçı iddiasıyla başlatılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmayan Dursun Zehir'in (71) kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan, aralarında torunun da olduğu 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

RİZE'de 5,5 aydır haber alınamayan, öldürüldüğüne yönelik itirafçı iddiasıyla başlatılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmayan Dursun Zehir'in (71) kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan, aralarında torunun da olduğu 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Pazar ilçesinde, 6 Ekim 2021'de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Dursun Zehir ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Zehir'in öldürüldüğü iddiasının ardından, cansız bedenin gömülü olduğu değerlendirilen ilçe merkezindeki Kız Kulesi karşısındaki, sahildeki kayalık alanda iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Kazıda, bölgeye getirilen ve kimliği açıklanmayan itirafçı, ceset olduğunu öne sürdüğü alanı gösterdikten sonra polis tarafından uzaklaştırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alıp kazı yapan ekipler, herhangi bir bulguya rastlayamayınca çalışma sona erdi. Aynı noktada polis dalgıçlar su altında arama yaptı, ekipler kadavra köpeğiyle de Zehir'in son görüldüğü belirtilen yerleri taradı. Aramalarda sonuca ulaşılamadı.

Cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Dursun Zehir'in şüpheli torunu K.B. ile Y.Ş., E.G. ve S.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 4 şüpheli, Pazar Adliyesi'ne sevk edildi.

KAYIP DURSUN ZEHİR SORUŞTURMASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
KAYIP DURSUN ZEHİR SORUŞTURMASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
KAYIP DURSUN ZEHİR SORUŞTURMASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
KAYIP DURSUN ZEHİR SORUŞTURMASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
KAYIP DURSUN ZEHİR SORUŞTURMASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
KAYIP DURSUN ZEHİR SORUŞTURMASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
KAYIP DURSUN ZEHİR SORUŞTURMASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
KAYIP DURSUN ZEHİR SORUŞTURMASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
KAYIP DURSUN ZEHİR SORUŞTURMASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

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İTİRAFÇI YER GÖSTERDİ; SAHİLDE KAYIP DURSUN ZEHİR'İN CESEDİ ARANIYOR İTİRAFÇI YER GÖSTERDİ; SAHİLDE KAYIP DURSUN ZEHİR'İN CESEDİ ARANIYOR Kayıp Dursun Zehir'in cansız bedeni denizde aranmaya başladı Kayıp Dursun Zehir'in cansız bedeni denizde aranmaya başladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYIP DURSUN ZEHİR SORUŞTURMASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYIP DURSUN ZEHİR SORUŞTURMASINDA 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika
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