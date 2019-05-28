Son Dakika Haberleri: Kayıp Ecrin ile ilgili savcılıktan açıklama

Kayıp Ecrin ile ilgili savcılıktan açıklama

50 dakika önce

Samsun'un Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığından, 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın evinin 6 kilometre ötesinde çocuk ayakkabısı bulunması üzerine başlatılan arama çalışmalarında dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık...

Kayıp Ecrin ile ilgili savcılıktan açıklama, System.String[]
Samsun'un Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığından, 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın evinin 6 kilometre ötesinde çocuk ayakkabısı bulunması üzerine başlatılan arama çalışmalarında dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık halde kemikler bulunduğu bildirildi.
Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk Ecrin Kurnaz'a ilişkin, "kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme suçlarına ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Ecrin'in evinin 6 kilometre ötesinde çocuk ayakkabısı bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ayakkabının kaybolan çocuğun ayakkabısı ile aynı vasıflara haiz olması nedeniyle, tespit edilen bölgede arama tarama faaliyetlerine başlanılmıştır. Arama çalışmaları neticesinde dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık halde kemikler bulunmuş olup, tespit edilen kemiklerin kaybolan çocuğa ait olup olmadığı hususunda, olay yeri inceleme işlemleri Cumhuriyet Savcısı huzurunda devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
Alancık Mahallesi'ndeki evinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:16 Kaynak: AA
Samsun, Güncel
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