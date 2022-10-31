3 gündür her yerde aranan ve hakkında kayıp ihbarı verilen 16 yaşındaki Elifnaz'ın arkadaşında kaldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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3 gündür her yerde aranan ve hakkında kayıp ihbarı verilen 16 yaşındaki Elifnaz'ın arkadaşında kaldığı ortaya çıktı

31.10.2022 18:12
3 gündür her yerde aranan ve hakkında kayıp ihbarı verilen 16 yaşındaki Elifnaz'ın arkadaşında kaldığı ortaya çıktı

Denizli'nin Merkezfendi ilçesinde 28 Ekim'de kaybolan ve hakkında kayıp ihbarı verilen lise öğrencisi 16 yaşındaki Elifnaz Karakaş'ın arkadaşında kaldığı öğrenildi. Gece saatlerinde polis tarafından bulunan Elifnaz, ailesine teslim edildi.

Servergazi İstanbul Borsa Kız Meslek Lisesi öğrencisi Elifnaz Karakaş, 28 Ekim'de okula gitmek için evinden çıktı. Okul çıkışında en son babası Mehmet Karakaş ile mesajlaşan ve eve geleceğini söyleyen, 11'inci sınıf öğrencisi Elifnaz'dan bir daha haber alınamadı. Elifnaz'a ulaşamayan ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine arama çalışması başlattı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ POLİSİ ARADI

Her yerde aranan Elifnaz, dün gece saatlerinde tren garında kendisini gören özel güvenlik görevlisi polisi aradı. Gara gelen polis ekipleri Elifnaz Karakaş'ı bulup ailesine teslim etti. Elifnaz Karakaş'ın Cuma gününden bu yana arkadaşında kaldığı öğrenildi.

BABASI MUTLU OLDU

Baba Mehmet Karakaş, kızlarının sağ salim bulunması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 3 gündür her yerde aranan ve hakkında kayıp ihbarı verilen 16 yaşındaki Elifnaz'ın arkadaşında kaldığı ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 gündür her yerde aranan ve hakkında kayıp ihbarı verilen 16 yaşındaki Elifnaz'ın arkadaşında kaldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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