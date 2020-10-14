Kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı (2) - Son Dakika

Kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)
14.10.2020 22:48
TUTUKLANDIAydın'ın Didim ilçesinde geçen cumartesi gününden bu yana haber alınamayan emekli hemşire Hatice Tusu'nun (50) öldürüldüğünün ortaya çıkması ile yapılan soruşturmada yakalanan cinayet şüphelisi Suat Aksoy (56), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Aydın'ın Didim ilçesinde geçen cumartesi gününden bu yana haber alınamayan emekli hemşire Hatice Tusu'nun (50) öldürüldüğünün ortaya çıkması ile yapılan soruşturmada yakalanan cinayet şüphelisi Suat Aksoy (56), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suat Aksoy, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Murat GÜRKAN/DİDİM (Aydın),
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