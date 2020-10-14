Kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı (2) - Son Dakika

Kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

14.10.2020 22:48
Kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı (2), System.String[]

TUTUKLANDIAydın'ın Didim ilçesinde geçen cumartesi gününden bu yana haber alınamayan emekli hemşire Hatice Tusu'nun (50) öldürüldüğünün ortaya çıkması ile yapılan soruşturmada yakalanan cinayet şüphelisi Suat Aksoy (56), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Aydın'ın Didim ilçesinde geçen cumartesi gününden bu yana haber alınamayan emekli hemşire Hatice Tusu'nun (50) öldürüldüğünün ortaya çıkması ile yapılan soruşturmada yakalanan cinayet şüphelisi Suat Aksoy (56), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suat Aksoy, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Murat GÜRKAN/DİDİM (Aydın),


Kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıp emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı (2) - Son Dakika

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