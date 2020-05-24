Kayıp emekli öğretmen, baraj göletinde ölü bulundu - Son Dakika

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, 6 gündür kayıp olan emekli öğretmen Arif Çağlar (57) baraj göletinde ölü bulundu.

Güney ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Arif Çağlar, 18 Mayıs günü, gezmek için otomobiliyle evden ayrıldı. Ancak geri dönmedi. Ailesi de jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma tarafından başlatılan çalışmalar sonunda Çağlar'a ait otomobili, Adıgüzel Barajı yakınlarında buldu. Arama- kurtarma çalışmaları da bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD Denizli İl Müdürlüğü ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile İHH Arama Kurtarma ekiplerinin desteği ile 3 gün sürdürülen çalışmalarda, Çağlar'ın izine rastlanmadı. Ekipler aramaya son verdi.