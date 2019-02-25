Son Dakika Haberleri: Kayıp Emlak Zengini Obrukta Arandı

Kayıp Emlak Zengini Obrukta Arandı

2 saat önce

ANTALYA'da, geçen ay emlakçısı ile görüşmek için evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Asım Bayram (82), son görüldüğü Kepez ilçesindeki su dolu obrukta arandı.

Kayıp Emlak Zengini Obrukta Arandı, System.String[]
ANTALYA'da, geçen ay emlakçısı ile görüşmek için evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Asım Bayram (82), son görüldüğü Kepez ilçesindeki su dolu obrukta arandı. Çalışmalardan sonuç alamayan ekipler, kentteki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Antalya'da oturan Asım Bayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu, 22 Ocak'ta Antalya Emniyet Müdürlüğü'nü telefonla arayarak kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis, iddiaya göre çok sayıda gayrimenkulü bulunan Asım Bayram'ın emlakçısı ile görüşmek için 07 GN 817 plakalı otomobiliyle evden çıktığını tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Asım Bayram'ın son olarak Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde ormanlık alanda görüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler bölgede inceleme yaptı.

OBRUKTA ARANDI

Alan çalışmasında sonuç alamayan ekipler bölgede bulunan su dolu obrukta sabah saatlerinde çalışma başlattı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar tarafından yapılan aramada suda tabanca bulundu. İncelemede, tabancanın çakmak olarak kullanılan replika olduğu belirlendi. Ekipler yapılan incelemelerden bir sonuç alamadı.

Öte yandan polis, emlak zengini olan Asım Bayram'ın ismi açıklanmayan emlakçısının da ifadesine başvurdu. Bayram'a ait aracı da bulamayan polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye devam ediyor. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:41 Kaynak: DHA

Antalya, 3. Sayfa
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