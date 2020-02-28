Kayıp engelli adamın cansız bedenini balıkçı buldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp engelli adamın cansız bedenini balıkçı buldu - Son Dakika

Kayıp engelli adamın cansız bedenini balıkçı buldu

7 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kayıp olarak aranan engelli kişinin cansız bedeni bir balıkçı tarafından bulundu.

Kayıp engelli adamın cansız bedenini balıkçı buldu, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kayıp olarak aranan engelli kişinin cansız bedeni bir balıkçı tarafından bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesi sahilinde dün gece 24.00 sıralarında evden çıkan bedensel engelli Halil İbrahim İpekişleyen'den (51) haber alınamaması üzerine ailesi, durumu polise bildirerek arama çalışması başlatıldı. Ekipler, engelli kişinin en son sahil kenarı Akçay kordon boyunda görüldüğünü tespit etti. İpekişleyen'in denize düşmüş olabileceğinden şüphelenilmesi üzerine durum Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerine de bildirildi. Arama çalışması sonuç vermedi. Engelli adamın cesedi bu akşam saatlerinde Güre Mahallesi açıklarında bir balıkçının denizde ceset olduğunu ihbarı üzerine bulundu. Ardından ise engelli adamın akülü sandalyesi Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin arama kurtarma ekibi dalgıçları tarafından yapılan arama sonrası denizden çıkartılarak polise teslim edildi. Yüzde 98 engelli olan İpekişleyen'in cenazesi ise savcı incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polisin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için araştırması sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Akçay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:01 Kaynak: İHA
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