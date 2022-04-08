Kayıp engelli genç, 7 gün sonra 130 kilometre uzakta bulundu - Son Dakika
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Kayıp engelli genç, 7 gün sonra 130 kilometre uzakta bulundu

08.04.2022 03:09
Kayıp engelli genç, 7 gün sonra 130 kilometre uzakta bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde ailesinden habersiz evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan zihinsel engelli Harun Durmaz (33), 7 gün sonra 130 kilometre uzaklıktaki Silifke ilçesinde bulundu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde ailesinden habersiz evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan zihinsel engelli Harun Durmaz (33), 7 gün sonra 130 kilometre uzaklıktaki Silifke ilçesinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Durmaz, ailesine teslim edildi.

Tarsus'ta yaşayan Durmaz ailesinim zihinsel engelli oğlu Harun Durmaz, bir hafta önce kimsenin fark etmediği bir sırada evden çıktı. Durmaz'ın evde olmadığını fark eden yakınları çevrede yaptıkları aramada bulamayınca durumu polise bildirdi. Bir hafta boyunca polis ve jandarma tarafından aranan Harun Durmaz, bir hafta sonra evinden 130 kilometre uzaklıktaki Silifke ilçesinde bulundu. Durmaz'ın bir hafta boyunca yürüyerek Silifkeye geldiği öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Durmaz, ailesine teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıp engelli genç, 7 gün sonra 130 kilometre uzakta bulundu - Son Dakika


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