Son Dakika Haberleri: Kayıp Engelli Genç İçin Ekipler Seferber Oldu

Kayıp Engelli Genç İçin Ekipler Seferber Oldu

19 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaybolan zihinsel engelli 17 yaşındaki genç için mahalle sakinleri, jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu.

Kayıp Engelli Genç İçin Ekipler Seferber Oldu, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaybolan zihinsel engelli 17 yaşındaki genç için mahalle sakinleri, jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu. Ortaköy Mahallesi'nde zihinsel engelli 17 yaşındaki Arif Karakoç, babası Nizamettin Karakoç ile köyde arazide bulunan kendilerine ait çiftlik evine gitti. Burada babasının evin içinde olduğu bir esnada bir anda ortadan kaybolan Arif Karakoç'tan bir daha haber alınamadı. Baba Nizamettin Karakoç, oğlunu aramak için arazide bir süre dolaştıktan sonra sonuç alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan zihinsel engelli olduğu belirlenen Arif Karakoç için jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Gece karanlığında AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarına köy sakinleri de dahil oldu. Geniş arazide gece karanlığında ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

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