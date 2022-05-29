Kayıp engelli genç köy yakınlarındaki arazide bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayıp engelli genç köy yakınlarındaki arazide bulundu

29.05.2022 14:16
Kayıp engelli genç köy yakınlarındaki arazide bulundu

Çorum'un Osmancık ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan zihinsel engelli genç, köy yakınlarındaki arazide bulundu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan zihinsel engelli genç, köy yakınlarındaki arazide bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen genç, ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Akören köyünde yaşayan Tayfun Ateş, geçtiğimiz cuma günü evinden ayrıldı. Yakınları ve köy sakinleri köy içerisinde yaptıkları aramada Ateş'i bulamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından aranan Tayfun Ateş, köy yakınındaki arazide bulundu. Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen genç, yakınlarına teslim edildi. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlendi Geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlendi
Kaynak: İHA

Tayfun Ateş, Osmancık, Engelli, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp engelli genç köy yakınlarındaki arazide bulundu - Son Dakika


Son Dakika
13:29 Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'dan "sevgili" sorusuna yanıt: Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı, Buğra kaçmadı
13:23 Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
12:48 Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı
12:45 Beşiktaş Başkanı Çebi'den tartışma yaratan "vergi" sözleri: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik
12:39 Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı
12:36 CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: Görevimiz desteği genel seçimlere taşımak
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 14:21:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kayıp engelli genç köy yakınlarındaki arazide bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement