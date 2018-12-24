Kayıp Engelli Genç, Sulama Kuyusunda Ölü Bulundu
58 dakika önce
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, dün geceden beri kendisinden haber alınamayan görme ve işitme engelli İsmail Akar (34), zeytin sulama kuyusunda ölü bulundu.
BURSA'nın Gemlik
ilçesinde, dün geceden beri kendisinden haber alınamayan görme ve işitme engelli İsmail Akar
(34), zeytin sulama kuyusunda ölü bulundu.
Olay, Gemlik ilçesi Engürücük Mahallesi
'nde meydana geldi.Görme ve işitme engelli İsmail Akar'dan dün geceden beri haber almayan yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, başlattığı arama çalışmasında Akar'ın en son köy meydanında bulunan zeytin sulama kuyusunun yakınında görüldüğünü belirledi. Bölgede araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, Akar'ın cansız bedenini kuyuda buldu. İlçe Jandarma
ekipleri tarafından kuyudaki su motorlu pompa yardımıyla boşaltılırken, Bursa AFAD
ekipleri kuyuya inerek, İsmail Akar'ın cansız bedenini çıkardı. İsmail Akar'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı.
Gemlik Cumhuriyet Savcılığı
ise olayda ihmal olup olmadığıyla ilgili araştırma başlattı.
- Bursa
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:16 Kaynak: DHA
Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü
Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu
Erdoğan: Devlet Korumasındaki Gençlerimiz İlk Defa Öğretmenlik, Mühendislik, Hemşirelik Gibi Unvanlara Atanıyor
Katil Olduğu İddia Edilen Damat, Canlı Yayında Gözaltına Alındı