Son Dakika Haberleri: Kayıp Engelli Kişi Bulundu

Kayıp Engelli Kişi Bulundu

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaybolan engelli kişi bulundu.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaybolan engelli kişi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şamlar köyünde yalnız yaşayan Yaşar Tekin'den (48) haber alamayan köylüler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

Jandarma ve köylülerin yaptığı aramalar sonucu Yaşar Tekin, Ramazanlı köyündeki ormanlık alanda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:32 Kaynak: AA

Jandarma, Zonguldak, Güncel
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