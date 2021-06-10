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KAYIP EPİLEPSİ HASTASI BULUNDU - Son Dakika

KAYIP EPİLEPSİ HASTASI BULUNDU

10.06.2021 10:11

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde kaybolan epilepsi hastası, zihinsel engelli R.Ö. (18), ekiplerin yaptığı çalışmayla bulundu.

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde kaybolan epilepsi hastası, zihinsel engelli R.Ö. (18), ekiplerin yaptığı çalışmayla bulundu. Çalışmalarda 6 dron ve arama köpekleri de kullanıldı.

Çüngüş ilçesinin kırsal Aydınlı Mahallesi'nde yaşayan epilepsi hastası ve zihinsel engelli R.Ö.'nün kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Jandarma asayiş, komando, güvenlik korucuları, AFAD ekipleri ve vatandaşların da katılımıyla arama çalışması başlatıldı. 6 dron ve 2 arama köpeğinin kullanıldığı çalışmayla R.Ö., bulundu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından R.Ö., hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

KAYIP EPİLEPSİ HASTASI BULUNDU
KAYIP EPİLEPSİ HASTASI BULUNDU
KAYIP EPİLEPSİ HASTASI BULUNDU
KAYIP EPİLEPSİ HASTASI BULUNDU

Epilepsi, Engelli, Çüngüş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYIP EPİLEPSİ HASTASI BULUNDU - Son Dakika


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